Green pass:salgono a 8 persone fermate per manifestazione Milano (Di sabato 2 ottobre 2021) 7 per resistenza, 1 per mancato preavviso iniziativa - Milano, 02 OTT - Sono salite a otto le persone accompagnate dalla Polizia di Stato in Questura, dopo la manifestazione 'no Green pass' di questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 ottobre 2021) 7 per resistenza, 1 per mancato preavviso iniziativa -, 02 OTT - Sono salite a otto leaccompagnate dalla Polizia di Stato in Questura, dopo la'no' di questo ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Il green pass non sembra essere la soluzione per convincere i non vaccinati a vaccinarsi. Le somministrazioni giorn… - Tg3web : Si è chiusa con tafferugli e denunce la manifestazione dei no green pass a Milano di sabato sera. Per la prima volt… - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - Carlo_A_Macc : RT @LaVeritaWeb: Le vaccinazioni continuano a crescere mentre ormai c'è la certezza che anche gli immunizzati possono contagiarsi e contagi… - Z3r0Rules : RT @Ilconservator: Invece di incazzarsi con i fautori di green pass e vaccinazione di massa se la prendono con chi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Controlli in tre night, multe per oltre 7 mila euro: 8 tra clienti e personale senza Green pass Tortona - Multe per oltre 7 mila euro in tre night club del Tortonese per la mancanza del green pass e non solo. I carabinieri del Nucleo investigativo di Alessandria, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Tortona e il contributo del Nas, nella serata di sabato 2 ottobre hanno ...

A Milano vittoria netta di Sala. È un evento storico ... ex del M5S che è stato un po' il candidato outsider di queste elezioni milanesi e ha confermato la forza del movimento No Green pass in città. Toccherà però ancora a Giuseppe Sala governare i ...

Green Pass e privacy: i chiarimenti del Garante Altalex Green pass: non c'è l'effetto sperato sui vaccini, nuove limitazioni in arrivo? Nascondere una specie di obbligo vaccinale, senza responsabilità, dietro il Green pass. Tra i più pessimisti ipotizzano che si arriverà a non garantire l’accesso al supermercato ai senza Green pass Ne ...

Green Pass, prorogato il certificato per gli esenti dalla vaccinazione: la nuova circolare >> Per approndire il tema del Green Pass sul lavoro consigliamo il Corso in diretta online “L’estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato” <<. Green pass, certificato di es ...

Tortona - Multe per oltre 7 mila euro in tre night club del Tortonese per la mancanza dele non solo. I carabinieri del Nucleo investigativo di Alessandria, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Tortona e il contributo del Nas, nella serata di sabato 2 ottobre hanno ...... ex del M5S che è stato un po' il candidato outsider di queste elezioni milanesi e ha confermato la forza del movimento Noin città. Toccherà però ancora a Giuseppe Sala governare i ...Nascondere una specie di obbligo vaccinale, senza responsabilità, dietro il Green pass. Tra i più pessimisti ipotizzano che si arriverà a non garantire l’accesso al supermercato ai senza Green pass Ne ...>> Per approndire il tema del Green Pass sul lavoro consigliamo il Corso in diretta online “L’estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato” <<. Green pass, certificato di es ...