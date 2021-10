Dieta Express, - 5 chili in 7 giorni: il menù senza (troppe) restrizioni per tornare in forma (Di sabato 2 ottobre 2021) Il drammaturgo irlandese George Bernard Shaw diceva: 'Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare'. Forse aveva ragione. Arrivato l'autunno è giunto anche il ... Leggi su leggo (Di sabato 2 ottobre 2021) Il drammaturgo irlandese George Bernard Shaw diceva: 'Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare'. Forse aveva ragione. Arrivato l'autunno è giunto anche il ...

Advertising

leggoit : Dieta Express, -5 chili in 7 giorni: il menù senza (troppe) restrizioni per tornare in forma - AntoDaviCola : ?? La dieta ti aspetta sempre di lunedì ?????? . . . . ???? (presso Fit Express) - AntoDaviCola : La dieta ti aspetta sempre di lunedì ?????? . . . . ???? @ Fit Express -