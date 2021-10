Covid oggi Gb, 30mila contagi e 121 morti in un giorno (Di sabato 2 ottobre 2021) Registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna altri 30.301 casi di Covid e 121 decessi. Ieri i nuovi contagi erano stati 35.577 e i morti 127. La scorsa settimana, sabato, i dati relativi all’epidemia erano rispettivamente 27.798 e 108. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) Registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna altri 30.301 casi die 121 decessi. Ieri i nuovierano stati 35.577 e i127. La scorsa settimana, sabato, i dati relativi all’epidemia erano rispettivamente 27.798 e 108. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

