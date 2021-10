Brasile, proteste in piazza in varie città: "Via Bolsonaro" (Di sabato 2 ottobre 2021) I brasiliani sono scesi in piazza in diverse città del Paese, su invito di movimenti e partiti di sinistra, per chiedere ancora una volta l'uscita di scena del presidente Jair Bolsonaro. L'invito a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 ottobre 2021) I brasiliani sono scesi inin diversedel Paese, su invito di movimenti e partiti di sinistra, per chiedere ancora una volta l'uscita di scena del presidente Jair. L'invito a ...

