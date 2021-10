Torino | R Rodriguez presenta il derby | «Morale alto | vorrei uno stadio tutto granata»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il difensore delRicardosi prepara alcontro la Juventus Ricardo, difensore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’inizio di stagione deie delcontro la Juventus in programma domani pomeriggio. PRIMOCOL PUBBLICO – «Sarà una magia. È la prima volta che giocherò ildicon la carica del nostro pubblico, non nascondo che sono molto curioso ma immagino un’atmosfera bellissima. Il clima deiun po’ lo conosco, ne ho giocati tanti a Milano». TIFOSI – «È stato molto bello vedere come la gente abbia riconosciuto che abbiamo datoin due partite che meritavamo di vincere: è accaduto ...

...probabili formazioni diJuventus è l'assenza di Djidji, squalificato: per sopperire a questa tegola Juric pensa a Zima, che completerebbe la solita difesa a tre con Bremer e Ricardo, ...Le probabili formazioni di- Juventus(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer,; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pobega; Sanabria. Allenatore: Juric ...Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’inizio di stagione dei granata e del derby contro la Juventus in programma domani pomeriggio. PRIMO ...All'Olimpico di Torino va in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus: le info su dove vedere il match in tv e streaming.