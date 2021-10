Serie A 2021/2022, settima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della settima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto per quest’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. C’è il derby di Torino con la Juventus a caccia di un’altra vittoria, un Fiorentina-Napoli delicatissimo e Atalanta-Milan che mette di fronte due squadre in forma ma reduci da risultati opposti in coppa. Andiamo allora a scoprire la programmazione completa sulle due emittenti. Venerdì 1 ottobre 2021 ore 20.45 Cagliari-Venezia su Dazn Telecronaca: Riccardo Mancini e Alessandro Budel su Sky Sport Calcio Telecronaca: Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi Sabato 2 ottobre 2021 ore 15 Salernitana-Genoa su ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ile isue Sky delladi. Tutto pronto per quest’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. C’è il derby di Torino con la Juventus a caccia di un’altra vittoria, un Fiorentina-Napoli delicatissimo e Atalanta-Milan che mette di fronte due squadre in forma ma reduci da risultati opposti in coppa. Andiamo allora a scoprire lazione completa sulle due emittenti. Venerdì 1 ottobreore 20.45 Cagliari-Venezia suTelecronaca: Riccardo Mancini e Alessandro Budel su Sky Sport Calcio Telecronaca: Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi Sabato 2 ottobreore 15 Salernitana-Genoa su ...

