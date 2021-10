Sci alpino, in Coppa del Mondo spazio alle prime gare trasfrontaliere dal 2022/2023 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le gare trasfrontaliere sbarcano nella Coppa del Mondo di sci alpino dalla stagione 2022-23. Cancelletto di partenza in Svizzera, a Zermatt, e traguardo in Italia, a Cervinia, come annuncia in una nota la Federazione internazionale (Fis-Ski), che prevede di inserire le gare di discesa e super-G, sia per uomini che per donne, subito dopo la tradizionale apertura di stagione a Soelden: questo permetterebbe agli specialisti della velocità di entrare in azione un mese prima rispetto al solito. Il percorso di gara, disegnato dal campione olimpico svizzero Didier Defago, vedrà gli atleti scattare dalla Gobba di Rollin, sopra il Klein Matterhorn, per chiudere la propria prova ai Laghi Cime Bianchi, il tutto sul suggestivo scenario del Cervino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lesbarcano nelladeldi scidalla stagione-23. Cancelletto di partenza in Svizzera, a Zermatt, e traguardo in Italia, a Cervinia, come annuncia in una nota la Federazione internazionale (Fis-Ski), che prevede di inserire ledi discesa e super-G, sia per uomini che per donne, subito dopo la tradizionale apertura di stagione a Soelden: questo permetterebbe agli specialisti della velocità di entrare in azione un mese prima rispetto al solito. Il percorso di gara, disegnato dal campione olimpico svizzero Didier Defago, vedrà gli atleti scattare dalla Gobba di Rollin, sopra il Klein Matterhorn, per chiudere la propria prova ai Laghi Cime Bianchi, il tutto sul suggestivo scenario del Cervino. SportFace.

