Sassuolo | Carnevali | «Con Dionisi abbiamo azzerato tutto | ma abbiamo una base solida»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’a.d. delGiovanniha parlato del suo corso neroverde targato AlessioGiovanni, amministratore delegato del, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del nuovo corso neroverde targato Alessio– «Dopo tre annicambiato allenatore e dunque, pur avendo una, è inevitabile azzeraree ripartire. Possiamo contare su giovani bravi che si misureranno con un campionato non facile. Sarà come quandomesso sotto contratto Di Francesco e De Zerbi: di fronte alle difficoltà. bisognerà non dimenticare che il nostro è un gruppo con delle potenzialità e dei ...

Intervistato da ' Il Corriere dello Sport ', Giovanni Carnevali - amministratore delegato del Sassuolo - ha parlato di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, giovani attaccanti. In un'intervista, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato l'interesse dell'Inter per Raspadori e Scamacca. Come confermato da Giovanni Carnevali, l'Inter ha già fatto un tentativo sia per Raspadori che per Scamacca. Nonostante la priorità assoluta sia quella di sistemare i conti della società, l'Inter e Gi ...