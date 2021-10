Roma: Gualtieri, 'ampia riforma governance, macchina amministrativa va rilanciata' (2) (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Inoltre, sarà fondamentale anche investire da subito su un forte ammodernamento degli uffici Comunali, spesso obsoleti e carenti dal punto di vista della sicurezza, della salute, del risparmio energetico e della digitalizzazione. Un ammodernamento -sottolinea Gualtieri- che deve garantire migliori condizioni di lavoro per i dipendenti e una migliore fruizione per i cittadini nei locali aperti al pubblico". "In questa fase, è cruciale anche il tema dello smart working, una modalità di lavoro importante per migliorare la qualità della vita delle persone e la loro produttività, che va regolata uscendo dallo smart working emergenziale ma non tornando alla situazione pre-Covid. Infine, non dovrà mai più esserci un distacco tra indirizzo politico-istituzionale e macchina amministrativa. Questa è una condizione essenziale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Inoltre, sarà fondamentale anche investire da subito su un forte ammodernamento degli uffici Comunali, spesso obsoleti e carenti dal punto di vista della sicurezza, della salute, del risparmio energetico e della digitalizzazione. Un ammodernamento -sottolinea- che deve garantire migliori condizioni di lavoro per i dipendenti e una migliore fruizione per i cittadini nei locali aperti al pubblico". "In questa fase, è cruciale anche il tema dello smart working, una modalità di lavoro importante per migliorare la qualità della vita delle persone e la loro produttività, che va regolata uscendo dallo smart working emergenziale ma non tornando alla situazione pre-Covid. Infine, non dovrà mai più esserci un distacco tra indirizzo politico-istituzionale e. Questa è una condizione essenziale per ...

Advertising

CarloCalenda : Credo di aver risposto molte volte nel merito. Riflettendoci meglio però hai ragione: elettori non fatevi prendere… - ilfoglio_it : Perché a Roma il Pd invece di sostenere Gualtieri attacca Calenda? - di @maurizio_crippa - gualtierieurope : ??DIRETTA In piazza Alfonso Capecelatro a #Primavalle, con Roberto Gualtieri, il segretario Enrico Letta, Andrea Ca… - IlConteIT : #Gualtieri, il 'sindaco chitarrista'. Se sarà eletto, con una strimpellata risolverà in un attimo tutti i problemi… - VIGELLI : RT @OGiannino: La scelta a Roma sta tutta in una domanda. Chi è il candidato non espressione di cosche che han devastato Roma per decenni d… -