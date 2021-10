Roma | Darboe torna a brillare Ora sogna un posto con l' Empoli | Mou ci pensa

(Di venerdì 1 ottobre 2021)- Laritrova Ebrima. Il giovane centrocampista che tanto aveva fatto bene nel finale della scorsa stagione, ha finalmente convinto anche José Mourinho . Lo Special One nel match ...

- Laritrova Ebrima. Il giovane centrocampista che tanto aveva fatto bene nel finale della scorsa stagione, ha finalmente convinto anche José Mourinho . Lo Special One nel match contro lo ...Era importante ripartire per la. Il derby è capace di ribaltare una stagione, Mourinho deve ... Poi qualche considerazione sui singoli: 'mi è piaciuto veramente, ha dato equilibrio e ha ...Il giovane centrocampista contro lo Zorya ha giocato la sua prima partita stagionale. Cristante è diffidato e con un'ammonizione salterebbe la Juve, Mou pensa al gambiano ...Mourinho rispolvera il giovane Darboe in Europa League e lui risponde con una grande prestazione nel 3-0 rifilato allo Zorya. La Gazzetta dello Sport.