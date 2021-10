Roma, colpisce con un pugno un uomo ubriaco nel locale del padre e lo uccide. Arrestato un 18enne (Di venerdì 1 ottobre 2021) Era ubriaco e stava molestando gli altri avventori di un bar-kebab. Nel tentativo di allontanarlo, il figlio del proprietario lo ha colpito con un pugno, ma il 58enne, cadendo ha battuto la testa ed è morto. È successo stamattina, attorno alle 5:00, in un locale in via Tiburtina a Roma. Ora il giovane è stato Arrestato dalla polizia per omicidio preterintenzionale. In giornata verrà ascoltato dagli investigatori e dal magistrato di turno. Secondo le ricostruzioni, la vittima era in stato di ebbrezza, ma stava chiedendo di avere altre bevande alcoliche. Gli altri clienti erano visibilmente infastiditi, quindi il 18enne ha deciso di allontanarlo. Trasportato in ospedale, al policlinico Umberto I, il 58enne è morto poco dopo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Erae stava molestando gli altri avventori di un bar-kebab. Nel tentativo di allontanarlo, il figlio del proprietario lo ha colpito con un, ma il 58enne, cadendo ha battuto la testa ed è morto. È successo stamattina, attorno alle 5:00, in unin via Tiburtina a. Ora il giovane è statodalla polizia per omicidio preterintenzionale. In giornata verrà ascoltato dagli investigatori e dal magistrato di turno. Secondo le ricostruzioni, la vittima era in stato di ebbrezza, ma stava chiedendo di avere altre bevande alcoliche. Gli altri clienti erano visibilmente infastiditi, quindi ilha deciso di allontanarlo. Trasportato in ospedale, al policlinico Umberto I, il 58enne è morto poco dopo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

