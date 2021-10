RAZER | Massime prestazioni con focus negli eSport

(Di venerdì 1 ottobre 2021), il leader globale nel lifestyle gaming, lancia il programma di wellness per gli“Champions Start from Within”, pensato per promuovere abitudini di gioco sane e sostenibili in un ambito intenso e frenetico come il gaming competitivo.collaborerà con psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti e altri esperti per fornire risorse sotto forma di video, articoli, contatti ed eventi. Gli atleti di, sia professionisti che dilettanti, possono fare riferimento a queste risorse e migliorare il loro gioco attraverso il benessere fisico e mentale. Secondo Newzoo, il fatturato globale degliè aumentato significativamente e, con una previsione di crescita anno su anno del +14,5%, è destinato a toccare quota 1.084 milioni di dollari nel 2021. Attirati dalla fama, dal successo e da ...

