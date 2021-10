(Di venerdì 1 ottobre 2021) SALERNO - Rientra Ribery nella. In alternativa c'è Kastanos. Ballottaggio Ranieri - Jaroszynski a sinistra. In attacco Bonazzoli e Gondo lottano per una maglia. NelEkuban o Kallon. ...

Advertising

qn_giorno : Settimo turno serie A, le probabili formazioni - sportli26181512 : Probabili formazioni Sassuolo-Inter: aggiornamenti: Dionisi con Raspadori prima punta. Per Inzaghi testa a testa Da… - periodicodaily : Maiorca vs Levante: pronostico e probabili formazioni #2ottobre #laliga - sportli26181512 : Probabili formazioni Torino-Juve: aggiornamenti: Juric con Zima al posto dello squalificato Djidji. Allegri alle pr… - sportli26181512 : Probabili formazioni Salernitana-Genoa: aggiornamenti: Castori ritrova Ribery, ballottaggio Ranieri-Jaroszynski a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

SALERNO - Rientra Ribery nella Salernitana. In alternativa c'è Kastanos. Ballottaggio Ranieri - Jaroszynski a sinistra. In attacco Bonazzoli e Gondo lottano per una maglia. Nel Genoa Ekuban o Kallon. ...CAGLIARI - Finisce out anche Ceppitelli, frenato da un problema muscolare alla coscia sinistra, in un Cagliari incerottato che dovrà fare a meno anche di Dalbert. Qui Venezia: Okereke preferito a ...Probabili formazioni Sampdoria-Udinese - I titolari della sfida della 7^ giornata di Serie A, diretta tv e streaming. Ultimissime, dubbi e ballottaggi.Lipsia-Bochum è una partita della settima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici e streaming.