Pierpaolo Pretelli stasera è Achille Lauro: tutte le imitazioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Pierpaolo Pretelli stasera a Tale e quale show in onda in prima serata su Raiuno è Achille Lauro Pierpaolo Pretelli sta vivendo il suo sogno nel mondo dello spettacolo e sta facendo ciò che gli piace di più: cantare e imitare. Un lavoro che lo tiene impegnato sino a tarda notte ma che fa volentieri e non gli cosa fatica. Proprio ieri sera, in tarda serata, rivolgendosi ai suoi fan, ha pubblicato un video dagli studi Rai, dove appunto stava ancora provando. E questa sera Pierpaolo sarà Achille Lauro, come ha annunciato dal suo social. Durante queste serate del venerdì ha interpretato Ricky Martin e venerdì scorso Sangiovanni, il cantante del talent Amici che si è classificato secondo al programma e che sta avendo molto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021)a Tale e quale show in onda in prima serata su Raiuno èsta vivendo il suo sogno nel mondo dello spettacolo e sta facendo ciò che gli piace di più: cantare e imitare. Un lavoro che lo tiene impegnato sino a tarda notte ma che fa volentieri e non gli cosa fatica. Proprio ieri sera, in tarda serata, rivolgendosi ai suoi fan, ha pubblicato un video dagli studi Rai, dove appunto stava ancora provando. E questa serasarà, come ha annunciato dal suo social. Durante queste serate del venerdì ha interpretato Ricky Martin e venerdì scorso Sangiovanni, il cantante del talent Amici che si è classificato secondo al programma e che sta avendo molto ...

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - fanpage : Al #taleequaleshow Pierpaolo Pretelli imita #Sangiovanni #prelemi - Susy56069011 : RT @RickyPalazzolo: Nicola Pisu è un Pierpaolo Pretelli che non ce l'ha fatta ?? p.s. twitt ironico #gfvip #XF2021 - lauragerbina : RT @__carotina: Benvenuti a una nuova puntata di 'Io e la mia ossessione'. Protagonista? Pierpaolo Pretelli ?? #prelemi - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… -