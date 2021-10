Nero e più nero. Inchiesta Fanpage inguaia Carlo Fidanza (FdI) (Di venerdì 1 ottobre 2021) “C’hai la svastica sulla schiena”, “Bravo camerata”, “l’allegra brigata nera”. Sono solo alcune delle frasi captate da una telecamera nascosta nell’Inchiesta lunga tre anni, realizzata da Fanpage sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Negli incontri registrati ci sono riferimenti al nero del fascismo, ma anche al nero dei soldi. Che si possono lavare. Perché questo emerge dall’Inchiesta: lavatrici per pulire finanziamenti in nero, incontri con esplicite battute razziste, fasciste e sessiste: questo lo spaccato che emerge da una , con il sistema dell’insider, giornalista sotto copertura, tra esponenti di Fdi a Milano. Il giornalista, tre anni fa, si è finto un uomo d’affari a cui interessava finanziare un gruppo politico ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) “C’hai la svastica sulla schiena”, “Bravo camerata”, “l’allegra brigata nera”. Sono solo alcune delle frasi captate da una telecamera nascosta nell’lunga tre anni, realizzata dasulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Negli incontri registrati ci sono riferimenti aldel fascismo, ma anche aldei soldi. Che si possono lavare. Perché questo emerge dall’: lavatrici per pulire finanziamenti in, incontri con esplicite battute razziste, fasciste e sessiste: questo lo spaccato che emerge da una , con il sistema dell’insider, giornalista sotto copertura, tra esponenti di Fdi a Milano. Il giornalista, tre anni fa, si è finto un uomo d’affari a cui interessava finanziare un gruppo politico ...

adrianobiondi : Qui un po' di informazioni in più sulla prima puntata dell'inchiesta 'Lobby Nera' che abbiamo realizzato grazie a u… - dunat_basket : RT @francycognato: MOSE' 5 mesi è venuto al mondo già condannato Di cani neri non scelti abbiamo i box pieni, condannati ad uscire da lì i… - Miti_Vigliero : Nero e più nero. Inchiesta Fanpage inguaia Carlo Fidanza (FdI) 'Lavatrici per fare il black' e battute razziste. R… - Bahaa1T : RT @Tagota14: La stanza è un cinema buio Dove si proietta Una pellicola sgranata In bianco e nero Un’immagine sfuocata Di corpi svestiti Ne… - int3rsteIIar : il liceale più intelligente e figo del giappone trova un quaderno nero nel giardino della scuola, inizia a scriverc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero più Caro bollette, Energia Sociale scrive ai clienti: perché i rincari Il cliente finale ha il diritto di sapere ed Energia Sociale lo mette nero su bianco in una lettera ...aumentando il fatturato a causa del calo dei consumi per i lockdown e che nel 2021 fatturerà più ...

Dal Milan alla guida della Liberia e le accuse di corruzione: i 55 anni di Weah ... la giacca, la cravatta, le scarpe eleganti, lucidate di nero. Ha anche un sacco di problemi di risolvere, il presidente della Liberia George Weah. Oggi - 1 ottobre - compie 55 anni uno dei più forti ...

«Tre Piani», perché per noi morettiani è il film più brutto di Nanni Moretti Il Sole 24 ORE Il cliente finale ha il diritto di sapere ed Energia Sociale lo mettesu bianco in una lettera ...aumentando il fatturato a causa del calo dei consumi per i lockdown e che nel 2021 fatturerà...... la giacca, la cravatta, le scarpe eleganti, lucidate di. Ha anche un sacco di problemi di risolvere, il presidente della Liberia George Weah. Oggi - 1 ottobre - compie 55 anni uno deiforti ...