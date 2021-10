Montesacro | apre il Teatro 7 Off La Ginestra | “Volevamo dare un messaggio di speranza”

Advertising

il telefonino quando arriva un messaggio, quindi si mette al pc e osserva attentamente il ... dice la dottoressa responsabile a Villa Tiberia Hospital, zona, per le terapie contro le ...CasArché da Milano sbarca a Roma euna nuova sede nel III Municipio: ieri è stata inaugurata una struttura in via Monte Pramaggiore () per ospitare mamme in difficoltà con figli. L'apertura di CasArché in città è una ...Da Kabul a Roma e poi di nuovo a Kabul. Non è un ponte aereo anche se la solidarietà c’entra, eccome. Perché tutti i giorni la dermatologa Magda D’Agostino, ...Roboante vittoria per 6 a 0 in trasferta dello Sporting Montesacro che elimina dalla Coppa Italia Promozione il Settebagni. Al Campo Gentili non c'è storia. Lo Sporting Montesacro apre le marcature co ...