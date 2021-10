Minore sorpreso nel Napoletano con arma impropria | denunciato

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Andava in giro con uno scooter con targa straniera e alla vista dei carabinieri impegnati in un n sevizio di controllo alla circolazione si è mostrato agitato. I militari lo hanno fermato e hanno trovato un manganello telescopico, che è stato sequestrato. Così un 16enne di Marano di Napoli è stato porto abusivo di. II è stato riaffidato ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

