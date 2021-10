Mangiano funghi velenosi | famiglia intossicata a Tocco Caudio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Hanno raccolto deinelle campagne vicino casa e li hanno mangiati. Queiperò eranoe così unaè stata ricoverata in ospedale. E’ successo adove cinque persone sono rimaste gravemente intossicate per aver mangiatonon sottoposti a controllo sanitario preventivo. Ad avere la peggio una donna che nella giornata di ieri ha cominciato ad accusare i primi malesseri, che in seguito si sono aggravati al punto da portarla al ricovero in ospedale. Anche gli altri familiari si trovano nel nosocomio sannita, dove hanno ricevuto i primi soccorsi. L’intossicazione, a quanto si apprende, è stata provocata da una specie di ...