Levi’s Red | ed è subito anni ‘90

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Con uno sguardo al passato, ma anche rivolto al futuro, nasceRed, la nuova collezione presentata durante la Milano Fashion Week ed esposta nel nuovissimobrand space di Via Ansperto, a Milano. La nuova collezione, ispirata ai tagli classici degli‘90, punta alla sostenibilità, con l’utilizzo di tessuti green, come il cotone di canapa e la scelta di denim italiano, utilizzato per alcuni capi premium. Introdotta nella scorsa stagione,Red, si contraddistingue per i suoi tagli vistosi e moderni, accompagnati da volumi significativi e dettagli d’effetto, come le cuciture che sostituiscono i rivetti., la storia di un brand senza tempo Dal 1853, quando il giovane bavarese Löb Strauß decise di lasciare la Germania per trasferirsi a New York, è decisamente passato ...