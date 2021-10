"I giudici potevano aspettare". Carofiglio senza vergogna sul caso di Mimmo Lucano: capito, la sinistra? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il modello-Riace? Condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere in primo grado. La condanna, ovviamente, è quella - pesantissima - piovuta sull'ex sindaco, Mimmo Lucano, a lungo portato in palmo di mano dalla sinistra. E la vicenda plana dritta dritta nello studio di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. E tra gli ospiti chiamati a commentare quanto accaduto, ecco Gianrico Carofiglio, lo scrittore rosso e firma di Repubblica. Il quale, incredibile ma vero, punta il dito contro i magistrati per il tempismo sospetto con il quale è uscita la sentenza. "Oggi è una giornata bizzarra, perché non c'entra moltissimo la criminalizzazione dell'aiuto e della solidarietà ovviamente - premette Carofiglio -. Questo non significa che la sentenza non si possa criticare, questo non significa che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il modello-Riace? Condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere in primo grado. La condanna, ovviamente, è quella - pesantissima - piovuta sull'ex sindaco,, a lungo portato in palmo di mano dalla. E la vicenda plana dritta dritta nello studio di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. E tra gli ospiti chiamati a commentare quanto accaduto, ecco Gianrico, lo scrittore rosso e firma di Repubblica. Il quale, incredibile ma vero, punta il dito contro i magistrati per il tempismo sospetto con il quale è uscita la sentenza. "Oggi è una giornata bizzarra, perché non c'entra moltissimo la criminalizzazione dell'aiuto e della solidarietà ovviamente - premette-. Questo non significa che la sentenza non si possa criticare, questo non significa che ...

