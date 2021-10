Genazzano | Comunali 2021 | da “Cambiare” chiarezza e trasparenza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Un’altra diretta Fb per “” – verrebbe da dire – se si volesse definire la messa in onda Fb articolata nella serata del 30 settembreda Fidel Romano, il candidato sindaco della lista civica “” nelle elezioni Amministrative (3 e 4 ottobre) del Comune di. Molteplici temi argomentati, grazie alla partecipazione massiccia dei genazzanesi che, domanda dopo domanda, hanno osservato una panoramica ampia dell’idea di Amministrazione che ha in animo ““. Dalla netta contrarietà all’impianto agro Fotoagrovoltaico allae condivisione della Casa Comunale e, non da ultime, proposte concrete per il commercio circolare agricolo. L’alternanza politico – amministrativa – nella realtà prenestina di– è ...