Covid: solo Calabria in rosso, ecco la mappa Ecdc (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo il bollettino Covid, in aumento le regioni in verde che vedono l'ingresso di Liguria, Sardegna e Abruzzo, oltre alla provincia autonoma di Trento. Covid: la Calabria in rosso Raddoppiano le aree colorate di verde nel nostro paese. Rimane, però, una singola regione in rosso: la Calabria. Secondo il quadro della di situazione monitorato da Ecdc ("European Centre for Disease Prevention and Control") che basa i propri parametri sull'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti (combinata con il tasso di positivi sui test effettuati), la Calabria non dimostra stabilità a livello di contagi. Nella nuova mappa Ecdc salgono ad 8 le regioni e le province autonome nella fascia di minor rischio.

