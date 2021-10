Covid | l' Rt resta stabile e basso allo 0 | 83 La Sicilia torna ad avere numeri da zona bianca

Advertising

Umbria24 : Covid-19, Umbria resta classificata a rischio basso - infoitsalute : Covid, scende ancora l'incidenza dei casi: il Molise resta a rischio basso - giornalemolise : Covid, il Molise resta in area verde insieme ad altre 7 regioni - - Una19651 : RT @ezzo24: La Norvegia 'declassa' il #Covid_19 a semplice influenza. Il nostro problema resta sempre la fatiscenza del sistema sanitario,… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, l'Rt resta stabile e basso allo 0,83. Solo il Lazio a rischio 'moderato'. In calo terapie intensive e ricoveri https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid resta

la Repubblica

invece stabile la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening (21% vs ... adolescenti e- 19: cosa succede in caso di infezione Vaccini, come cambia la protezione nel ...... questa settimana, il valore dell'incidenza dei casi da - 19, mentrestabile l'indice di ... Continua anche se in modo lieve l'occupazione dei malati dinei reparti ospedalieri. Il tasso di ...Lo ha comunicato la Regione in una nota stampa, sottolineando che le Rsa 'si confermano quindi uno dei luoghi più sicuri grazie alla campagna vaccinale e al lavoro svolto in questi mesi dall’Unità di ...Nella fascia a minor rischio entrano Liguria, Abruzzo e Sardegna, oltre alla provincia autonoma di Trento: le misurazioni del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ...