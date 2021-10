Carolina Marconi mostra la cicatrice dopo l’operazione e pensa all’errore commesso (Di venerdì 1 ottobre 2021) Solo adesso Carolina Marconi mostra la cicatrice sul seno. Una foto nella doccia, uno scatto in bianco e nero quando aveva i suoi bellissimi capelli, quando ancora non sapeva che avrebbe dovuto affrontare la chemioterapia. Quella cicatrice adesso è meno visibile ma resterà per sempre sul suo corpo e ogni volta le ricorderà l’errore che sa di avere commesso. Quante volte soprattutto durante la pandemia abbiamo tutte rimandato un controllo, magari proprio al seno. E’ quello che ha fatto anche Carolina Marconi. Appena ha saputo del cancro al seno si è arrabbiata con se stessa, ha pensato al motivo per cui non aveva fatto prima quel controllo, aveva atteso ben 4 anni. Carolina Marconi ha confidato che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Solo adessolasul seno. Una foto nella doccia, uno scatto in bianco e nero quando aveva i suoi bellissimi capelli, quando ancora non sapeva che avrebbe dovuto affrontare la chemioterapia. Quellaadesso è meno visibile ma resterà per sempre sul suo corpo e ogni volta le ricorderà l’errore che sa di avere. Quante volte soprattutto durante la pandemia abbiamo tutte rimandato un controllo, magari proprio al seno. E’ quello che ha fatto anche. Appena ha saputo del cancro al seno si è arrabbiata con se stessa, hato al motivo per cui non aveva fatto prima quel controllo, aveva atteso ben 4 anni.ha confidato che ...

