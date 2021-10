Alex Belli difende Soleil dalle accuse: “sei finita nella trappola” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alex Belli contro gli inquilini che attaccano Soleil Sorge dopo le accuse di razzismo nella casa del Grande Fratello c’è tensione. I coinquilini si sono schierati contro Solei Sorge accusata di aver usato un’espressione razzista con Ainett e Samy. Dopo le lacrime dell’influencer che ha parlato anche con Jo Squillo e Manila Nazzaro, a rassicurarla ci pensa Alex Belli che le spiega di essere caduta in una trappola e che in confessionale avrebbero detto all’attore “glissa”. “Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021)contro gli inquilini che attaccanoSorge dopo ledi razzismocasa del Grande Fratello c’è tensione. I coinquilini si sono schierati contro Solei Sorge accusata di aver usato un’espressione razzista con Ainett e Samy. Dopo le lacrime dell’influencer che ha parlato anche con Jo Squillo e Manila Nazzaro, a rassicurarla ci pensache le spiega di essere caduta in unae che in confessionale avrebbero detto all’attore “glissa”. “Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei cadutaloro. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ...

