Yurukill: The Calumniation Games annunciato (Di giovedì 30 settembre 2021) NIS America è felice di annunciare che YurukillI, una versione unica del genere dell’avventura investigativa,arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch nella primavera del 2022! In Yurukill, il famoso autore Homura Kawamoto racconta una storia contorta e sfaccettata. Accusato di incendio doloso e dell’omicidio di 21 persone, il protagonista Sengoku Shunju è costretto a dimostrare la sua innocenza e a combattere per la sua libertà. Come uno dei sei Prigionieri, deve fare coppia con una delle cinque vittime, indicate come Executioner, all’interno dei confini dello strano e appartato parco divertimenti noto come Yurukill Land. Insieme, ciascuna delle cinque squadre – Mass Murderers, Death Dealing Duo, Crafty Killers, Sly Stalkers e Peeping Toms – devono affrontare e superare le cosiddette “attrazioni” del luogo di intrattenimento per ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 30 settembre 2021) NIS America è felice di annunciare cheI, una versione unica del genere dell’avventura investigativa,arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch nella primavera del 2022! In, il famoso autore Homura Kawamoto racconta una storia contorta e sfaccettata. Accusato di incendio doloso e dell’omicidio di 21 persone, il protagonista Sengoku Shunju è costretto a dimostrare la sua innocenza e a combattere per la sua libertà. Come uno dei sei Prigionieri, deve fare coppia con una delle cinque vittime, indicate come Executioner, all’interno dei confini dello strano e appartato parco divertimenti noto comeLand. Insieme, ciascuna delle cinque squadre – Mass Murderers, Death Dealing Duo, Crafty Killers, Sly Stalkers e Peeping Toms – devono affrontare e superare le cosiddette “attrazioni” del luogo di intrattenimento per ...

Advertising

AkibaGamers : NIS America e Koch Media hanno appena annunciato l’arrivo di Yurukill: The Calumniation Games in Europa e Nord Amer… - AkibaGamers : IzanagiGames e lo sviluppatore G.rev hanno rilasciato un nuovo teaser trailer per Yurukill: The Calumniation Games. - AkibaGamers : IzanagiGames e G.rev mostrano in azione i vari personaggi di #Yurukill The Calumniation Games nella parte #shootemup -

Ultime Notizie dalla rete : Yurukill The Annunciato Yurukill: The Calumniation Games Senza Linea Yurukill: The Calumniation Games annunciato NIS America è felice di annunciare che YurukillI, una versione unica del genere dell'avventura investigativa,arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch nella ...

Yurukill: The Calumniation Games si mostra in un nuovo teaser trailer IzanagiGames e lo sviluppatore G.rev hanno rilasciato un nuovo teaser trailer per Yurukill: The Calumniation Games.

NIS America è felice di annunciare che YurukillI, una versione unica del genere dell'avventura investigativa,arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch nella ...IzanagiGames e lo sviluppatore G.rev hanno rilasciato un nuovo teaser trailer per Yurukill: The Calumniation Games.