Weekend di pioggia e temporali, ecco dove (Di giovedì 30 settembre 2021) Primo Weekend di ottobre di piogge e temporali. Nel fine settimana si avvicinerà una perturbazione atlantica che inizierà a far piovere sull'Italia soprattutto da domenica. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it informa che tra sabato e domenica cominceranno a soffiare venti dai quadranti meridionali che sporcheranno il cielo su molte regioni con nubi diffuse e a tratti anche compatte. Le uniche precipitazioni attese per sabato interesseranno la Sicilia, l'Appennino marchigiano e abruzzese e localmente la Sardegna settentrionale, anche sotto forma di temporale. Da domenica i venti soffieranno di Scirocco anticipando l'arrivo di un fronte instabile che provocherà piogge al Nord, in particolar modo su Liguria, Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia e anche sul Friuli Venezia Giulia. Altre piogge raggiungeranno pure Toscana e Lazio, specie su ...

