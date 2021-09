Virus game, il Covid spiegato ai ragazzi come videogioco (Di giovedì 30 settembre 2021) Per combattere il Covid bisogna rendere consapevoli i cittadini di oggi e quelli di domani. Proprio rivolto ai ragazzi è il volume dell'immunologa Antonella Viola Virus game. Dall'attacco alla difesa: ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) Per combattere ilbisogna rendere consapevoli i cittadini di oggi e quelli di domani. Proprio rivolto aiè il volume dell'immunologa Antonella Viola. Dall'attacco alla difesa: ...

Ultime Notizie dalla rete : Virus game Virus game, il Covid spiegato ai ragazzi come videogioco Per combattere il Covid bisogna rendere consapevoli i cittadini di oggi e quelli di domani. Proprio rivolto ai ragazzi è il volume dell'immunologa Antonella Viola Virus game. Dall'attacco alla difesa: come si protegge il corpo umano. Scritto con Federico Taddia, il libro è costruito come un videogame. Leggi anche > 'Attraverso la comprensione del sistema ...

Federico Taddia Antonella Viola - Virus Game

