Usa, assalto al Campidoglio: ex nuotatore Keller si dichiara colpevole (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex nuotatore statunitense Klete Keller si è dichiarato colpevole di "ostacolo a un procedimento ufficiale". Keller aveva partecipato all'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. Il 39enne dell'Arizona ha trovato un accordo con i pubblici ministeri, che hanno lasciato cadere le altre sei accuse presentate a febbraio nei suoi confronti. Richard Leon, il giudice del Distretto della Columbia, ha accettato la dichiarazione di colpevolezza di Keller. L'ex nuotatore statunitense, due volte oro olimpico nella staffetta 4×200 stile libero, rischia ora una pena che va dai 21 ai 27 mesi di carcere. La condanna verrà comunicata nel corso di un'udienza, di cui non è ancora stata fissata la data.

