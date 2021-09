Tutti pazzi sotto il Campidoglio (di Giulio Gambino) (Di giovedì 30 settembre 2021) Quattro candidati per la poltrona più scomoda d’Italia e gli elettori mai così indecisi. Giustamente, aggiungiamo noi. E allora ripercorriamo brevemente insieme questa campagna elettorale simbolo di tutte le follie della politica nazionale. Pochi giorni fa l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino irrompe e chiede le scuse del Pd romano per i giochi di potere che portarono alla sua cacciata. A scusarsi però non sono i dem capitolini ma l’attuale sindaca Virginia Raggi, la quale per non farsi mancare nulla candida il cameriere che accusò Marino di aver acquistato una bottiglia di vino da 50 euro con la carta di credito del Comune di Roma. Sindaca che a sua volta, in un faccia a faccia con The Post Internazionale questa settimana, denuncia il sistema feudale del Pd romano (pp.40). Per non sbagliare, il candidato democratico Roberto Gualtieri ricandida invece gli accoltellatori di Marino. Nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Quattro candidati per la poltrona più scomoda d’Italia e gli elettori mai così indecisi. Giustamente, aggiungiamo noi. E allora ripercorriamo brevemente insieme questa campagna elettorale simbolo di tutte le follie della politica nazionale. Pochi giorni fa l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino irrompe e chiede le scuse del Pd romano per i giochi di potere che portarono alla sua cacciata. A scusarsi però non sono i dem capitolini ma l’attuale sindaca Virginia Raggi, la quale per non farsi mancare nulla candida il cameriere che accusò Marino di aver acquistato una bottiglia di vino da 50 euro con la carta di credito del Comune di Roma. Sindaca che a sua volta, in un faccia a faccia con The Post Internazionale questa settimana, denuncia il sistema feudale del Pd romano (pp.40). Per non sbagliare, il candidato democratico Roberto Gualtieri ricandida invece gli accoltellatori di Marino. Nel ...

