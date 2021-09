Ttc | buona la prima per Usa e Ue Il commento di Mayer

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 settembre 2021) A Pittsburgh, città della Pennsylvania simbolo per il passaggio dall’industria pesante all’high tech, si è svolta ieri lariunione del neonato Trade and Technology Council costituto tra Unione europea e Stati Uniti. Il comunicato finale dell’incontro è promettente perché esprime per lavolta la volontà politica delle due sponde dell’Atlantico di affrontare con un approccio comune le maggiori sfide tecnologiche, ambientali ed economiche dei prossimi decenni. Il consiglio ha definito dieci priorità da affrontare attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro. Le materie che il nuovo organismo dovrà affrontare sono tutte di importanza strategica: dall’intelligenza artificiale alla disinformazione, dal contrasto allo spionaggio scientifico e industriale al controllo degli investimenti di Paesi autoritari e alla produzione dei ...