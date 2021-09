Tokyo resta al palo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Le borse asiatiche recuperano terreno, dopo le perdite incassate nei giorni scorsi a causa della Cina. Un rimbalzo tecnico, dato che il climaimportato alla cautela, in attesa di una politica più restrittiva della Fed e dell’approvazione in USA dell’innalzamento del tetto del debito per scongiurare lo shutdown. Sosta intorno alla parità la Borsa di, con il Nikkei 225 che scambia con un -0,02%, mentre, al contrario, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi all’1,69%. Negativo Hong Kong (-0,75%); in frazionale progresso Seul (+0,55%). Sulla parità Mumbai (-0,04%); effervescente Sydney (+1,52%). La giornata del 29 settembre si presenta piatta per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. ...