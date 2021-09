Studio Ue, Pmi creative in crescita, bene Milano (Di giovedì 30 settembre 2021) BRUXELLES - Dinamiche, in espansione, ma ancora imbrigliate nella burocrazia e nelle difficoltà di accesso al credito. È la fotografia delle piccole e medie imprese (Pmi) attive nel settore creativo e ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) BRUXELLES - Dinamiche, in espansione, ma ancora imbrigliate nella burocrazia e nelle difficoltà di accesso al credito. È la fotografia delle piccole e medie imprese (Pmi) attive nel settore creativo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Studio Pmi Studio Ue, Pmi creative in crescita, bene Milano Particolarmente dinamiche le Pmi che promuovono l'arte contemporanea: nelle capitali europee, tra ... Tra i punti di forza messi in rilievo dallo studio, anche l' alta concentrazione di capitale umano e ...

