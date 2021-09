Quelli che il lunedì si parte: dal 4 ottobre in prime time su Rai 2, le anticipazioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Dal 4 ottobre un grande show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il programma che abbiamo da sempre visto al pomeriggio, si sposta in prima serata con un vestito completamente diverso dal passato. Quelli che il calcio non c’è più, adesso arriva Quelli che il lunedì che debutta proprio lunedì sera in prime time con un trio che ha già dimostrato grandi doti in quel di Rai 2. Tutto pronto quindi per il debutto. Ospiti della prima puntata Sara Simeoni e Francesco Gabbani. Cje cosa vedremo da lunedì sera? Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4 ottobre, in prima serata, “Quelli che il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Dal 4un grande show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il programma che abbiamo da sempre visto al pomeriggio, si sposta in prima serata con un vestito completamente diverso dal passato.che il calcio non c’è più, adesso arrivache ilche debutta propriosera incon un trio che ha già dimostrato grandi doti in quel di Rai 2. Tutto pronto quindi per il debutto. Ospiti della prima puntata Sara Simeoni e Francesco Gabbani. Cje cosa vedremo dasera? Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4, in prima serata, “che il ...

