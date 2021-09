Processi mediatici, capitolo ennesimo (Di giovedì 30 settembre 2021) La decima sezione del tribunale di Milano ha assolto i dirigenti della Saipem dall’accusa di false comunicazioni al mercato e di aggiotaggio, in relazione soprattutto ai lavori in Algeria. La procura, forse rendendosi conto della debolezza dell’impianto accusatorio, aveva proposto la prescrizione dei reati per alcuni imputati, che invece hanno preferito affrontare il giudizio di merito, che è stato di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”. Già due anni fa il procedimento intentato all’Eni per presunte tangenti pagate in Algeria si era concluso con l’assoluzione in Cassazione, ma la procura aveva tenuto in piedi un secondo filone, in cui si contestava all’azienda di non avere comunicato tempestivamente le difficoltà emerse su questo appalto riducendo i guadagni previsti. Insomma, l’offensiva della procura milanese contro l’azienda petrolifera italiana è fallita su tutta la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) La decima sezione del tribunale di Milano ha assolto i dirigenti della Saipem dall’accusa di false comunicazioni al mercato e di aggiotaggio, in relazione soprattutto ai lavori in Algeria. La procura, forse rendendosi conto della debolezza dell’impianto accusatorio, aveva proposto la prescrizione dei reati per alcuni imputati, che invece hanno preferito affrontare il giudizio di merito, che è stato di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”. Già due anni fa il procedimento intentato all’Eni per presunte tangenti pagate in Algeria si era concluso con l’assoluzione in Cassazione, ma la procura aveva tenuto in piedi un secondo filone, in cui si contestava all’azienda di non avere comunicato tempestivamente le difficoltà emerse su questo appalto riducendo i guadagni previsti. Insomma, l’offensiva della procura milanese contro l’azienda petrolifera italiana è fallita su tutta la ...

Advertising

DaustoC : RT @alfonsoliguor11: @borghi_claudio @silvyghi Grillo sa che i processi sono oggi quasi tutti mediatici, si usano i Media per mettere press… - gianmariadot : Senza processi mediatici i processi reali rallentano. Trovate il nesso, io non riesco. - ibarac77 : @IsMadeInItaly_T @barbarab1974 Btw io ho solo detto di tenere i dati processuali per se stessa. Era un consiglio in… - frenchgarden01 : @Cartabiancarai3 Basta con le narrazioni (strappalacrime) a senso unico. Sarebbe opportuno invitare anche i genitor… - frvncescococco : @Federic0Franki Mi dà fastidio come salvini dica di non fare processi mediatici quando è lui il primo a farli. E po… -

Ultime Notizie dalla rete : Processi mediatici L'ex sindaco Zaccheo torna in campo: "Riparto da Latina e la renderò un incubatore di eccellenze" 'In oltre cinquant'anni di politica, gli unici processi che ho subìto sono stati quelli mediatici. Ho trascorso questi undici anni a studiare come cambiava la politica nazionale e locale'. Qual è la ...

Oliva Denaro, la ragazza che disse no La vicenda di Franca fu molto dibattuta e il processo, uno dei primi processi "mediatici", venne seguito dalla stampa e si concluse con una sentenza che fece scalpore: la condanna esemplare degli ...

Morisi, Salvini ei processi mediatici Startmag Web magazine Morisi, Salvini e i processi mediatici Ma a Montecitorio Morisi lo abbiamo avvistato da lontano, solo una volta, di sera, due anni fa, all’uscita da una riunione con Matteo Salvini di tutti i parlamentari leghisti nell’Auletta dei gruppi d ...

Ancora brutte notizie per Patrick Zaki, processo rinviato a dicembre (ma noi non lo dimentichiamo) La seconda udienza per Patrick Zaki ha rinviato il processo al prossimo dicembre, fino ad allora rimarrà in carcere.

'In oltre cinquant'anni di politica, gli uniciche ho subìto sono stati quelli. Ho trascorso questi undici anni a studiare come cambiava la politica nazionale e locale'. Qual è la ...La vicenda di Franca fu molto dibattuta e il processo, uno dei primi", venne seguito dalla stampa e si concluse con una sentenza che fece scalpore: la condanna esemplare degli ...Ma a Montecitorio Morisi lo abbiamo avvistato da lontano, solo una volta, di sera, due anni fa, all’uscita da una riunione con Matteo Salvini di tutti i parlamentari leghisti nell’Auletta dei gruppi d ...La seconda udienza per Patrick Zaki ha rinviato il processo al prossimo dicembre, fino ad allora rimarrà in carcere.