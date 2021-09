Mondiali volley maschile U21, Rinaldi: “Percorso eccezionale, ma le vere sfide arrivano ora” (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale Italiana Under 21 maschile di volley è pronta ad affrontare le semifinali dei Campionati del Mondo di categoria che si stanno svolgendo in Italia e Bulgaria. Gli azzurrini affronteranno la Polonia sabato 2 ottobre alle ore 19:00 al PalaPirastu di Cagliari. L’altra semifinale, invece, si svolgerà alle ore 16:00 e vedrà contrapposte Russia e Argentina. A circa ventiquattro ore dalla grande sfida il capitano Tommaso Rinaldi ha rilasciato delle dichiarazioni: “Il Percorso fatto fino a questo momento è stato eccezionale. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e queste vittorie rispecchiamo quello che ci aspettavamo nella prima e seconda fase di questo Mondiale, i successi di questi giorni sono il frutto di tanto allenamento. Le vere sfide arrivano ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale Italiana Under 21diè pronta ad affrontare le semifinali dei Campionati del Mondo di categoria che si stanno svolgendo in Italia e Bulgaria. Gli azzurrini affronteranno la Polonia sabato 2 ottobre alle ore 19:00 al PalaPirastu di Cagliari. L’altra semifinale, invece, si svolgerà alle ore 16:00 e vedrà contrapposte Russia e Argentina. A circa ventiquattro ore dalla grande sfida il capitano Tommasoha rilasciato delle dichiarazioni: “Ilfatto fino a questo momento è stato. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e queste vittorie rispecchiamo quello che ci aspettavamo nella prima e seconda fase di questo Mondiale, i successi di questi giorni sono il frutto di tanto allenamento. Le...

