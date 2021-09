Milan, Maldini ha deciso: tutto sull’esterno dell’Ajax (Di giovedì 30 settembre 2021) Paolo Maldini pensa e ripensa a come poter migliorare la sua squadra. Il dirigente rossonero, nonostante il mercato sia chiuso, lavora continuamente sottotraccia per puntellare la rosa a disposizione di mister Pioli. L’ultima idea, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quella di portare a Milano David Neres. L’esterno, classe 1997, ha visto scendere il prezzo del suo cartellino a causa di numerosi problemi fisici patiti lo scorso anno. Ad oggi, però, il brasiliano, è tornato a giocare con continuità. Il prezzo ipotizzabile per la chiusura della trattativa si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il giocatore vedrebbe la scadenza del suo contratto con l’Ajax nel 2023. Chissà che, come Brahim Diaz e Theo Hernandez, non scelga anche lui il Milan come piazza per la propria consacrazione a livello Europeo. L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Paolopensa e ripensa a come poter migliorare la sua squadra. Il dirigente rossonero, nonostante il mercato sia chiuso, lavora continuamente sottotraccia per puntellare la rosa a disposizione di mister Pioli. L’ultima idea, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quella di portare ao David Neres. L’esterno, classe 1997, ha visto scendere il prezzo del suo cartellino a causa di numerosi problemi fisici patiti lo scorso anno. Ad oggi, però, il brasiliano, è tornato a giocare con continuità. Il prezzo ipotizzabile per la chiusura della trattativa si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il giocatore vedrebbe la scadenza del suo contratto con l’Ajax nel 2023. Chissà che, come Brahim Diaz e Theo Hernandez, non scelga anche lui ilcome piazza per la propria consacrazione a livello Europeo. L'articolo proviene da ...

