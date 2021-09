Mattarella | Stiamo uscendo da pandemia | ora momento di modernizzare paese

(Di giovedì 30 settembre 2021) "Le università devono a raccogliere la sfida della modernita'" ha detto il presidente della Repubblica in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università Milano-Bicocca

Oggiancora combattendo una pandemia e tirare in ballo Draghi per la successione di, rischia di rendere meno incisiva l'azione di tutto il Governo'. Sulle prossime elezioni ...Presente allo Youht4Climate il presidente della Repubblica Sergio. Subito dopo Draghi, è ... La vostra mobilitazione è stata di grande impatto, e potete starne certi: viascoltando', ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 set - "Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia e stiamo uscendo, speriamo ... Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ...Ora che siamo usciti dalla pandemia è il momento di cogliere “l'occasione di modernizzare il Paese”. E’ il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato inaugurando l’anno ...