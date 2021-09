Maltempo nel forlivese | soccorsi due automobilisti bloccati in un sottopasso

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 settembre 2021) FORLÍ-CESENA – Dalle 7.50 del 30 settembre, a seguito di una forte ondata diche ha colpito il territorio, i Vigili del Fuoco sono impegnati in diversi interventi di soccorso ed assistenza. Tre squadre sono intervenute in via Copernico per soccorrere duerimastiin un. I soccorritore acquatico del comando hanno operato con gommoni e l’ausilio dell’autogru. Sul posto la polizia locale per chiudere la strada al traffico, non si segnalano feriti. Un’ altra squadra è intervenuta in tangenziale a Forlì per l’incendio di un autovettura e successivamente per un incidente stradale sempre in tangenziale sotto al tunnel. Coinvolte quattro autovetture con un ferito soccorso dal personale di Romagna Soccorso. In località Sant’Andrea nel comune di Forlimpopoli, ...