Malattia renale e scompenso cardiaco, al via un tour per la prevenzione (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Parte da Roma, in piazza Montecitorio, il tour di prevenzione promosso dall'Associazione Italiana Scompensati (AISC), con la collaborazione della Fondazione Italiana Rene e il contributo incondizionato di Astrazeneca, che offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo per la diagnosi e la prevenzione dello scompenso cardiaco. Per chi soffre di scompenso cardiaco, ma anche di diabete e ipertensione, il rischio di sviluppare la Malattia renale cronica è, infatti, più elevato rispetto ai coetanei sani. Una condizione molto più comune di quello che si possa pensare, ma che per fortuna è anche facile da diagnosticare. A bordo della clinica mobile, oltre alle visite di routine per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Parte da Roma, in piazza Montecitorio, ildipromosso dall'Associazione Italiana Scompensati (AISC), con la collaborazione della Fondazione Italiana Rene e il contributo incondizionato di Astrazeneca, che offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo per la diagnosi e ladello. Per chi soffre di, ma anche di diabete e ipertensione, il rischio di sviluppare lacronica è, infatti, più elevato rispetto ai coetanei sani. Una condizione molto più comune di quello che si possa pensare, ma che per fortuna è anche facile da diagnosticare. A bordo della clinica mobile, oltre alle visite di routine per la ...

Advertising

LaNotifica : Malattia renale e scompenso cardiaco, al via un tour per la prevenzione - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Parte da Roma, in piazza Montecitorio, il tour di prevenzione promosso dall’Associazione Italian… - ItaliaNotizie24 : Malattia renale e scompenso cardiaco, al via un tour per la prevenzione - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Malattia renale e scompenso cardiaco, al via un tour per la prevenzione -… - Italpress : Malattia renale e scompenso cardiaco, al via un tour per la prevenzione -