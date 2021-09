M5S: Conte, 'Di Donna? Complete falsità incarico su Statuto o scuola formazione' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Di Donna? "E' un professore universitario, un professionista che è balzato agli onori della cronaca da quando sono diventato presidente del consiglio. In passato lo frequentavo ma da quando sono diventato presidente del consiglio non l'ho frequentato più. Non so nulla della sua successiva attività professionale. Hanno scritto che gli avrei dato incarico di stendere il nuovo Statuto M5s o di realizzare la scuola di formazione del Movimento. Complete falsità". Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Di? "E' un professore universitario, un professionista che è balzato agli onori della cronaca da quando sono diventato presidente del consiglio. In passato lo frequentavo ma da quando sono diventato presidente del consiglio non l'ho frequentato più. Non so nulla della sua successiva attività professionale. Hanno scritto che gli avrei datodi stendere il nuovoM5s o di realizzare ladidel Movimento.". Così Giuseppea Dritto e Rovescio su Rete4.

