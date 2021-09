Lucano condannato Il «Modello Riace» è associazione a delinquere

(Di giovedì 30 settembre 2021) Quanto accaduto settimana scorsa sul processo legato alla ormai meno che presunta trattativa Stato-Mafia impone a tutti anche oggi, un certo freno nel commentare le sentenze della giustizia prima della parola definitiva della Cassazione. Ma la notizia della condanna a 13 anni e due mesi di carcere per Domenico «Mimmo», l'ex sindaco diè di quelle che fanno molto rumore e chiariscono molte cose. Mimmoinfatti è stato l'uomo che nel racconto di una certa stampa che ha utilizzato pagine e pagine di giornali ed ore ed ore di trasmissioni tv (spesso anche dello Stato) per incensarlo ha creato il «», il simbolo pratico dell'accoglienza e delle porte aperte ai migranti. Unportato da esempio anche da diversi esponenti politici della sinistra; l'attuale ...

'La abnorme condanna di Mimmoè tanto grande quanto inattesa. Resto convinto della buona fede e dell'operato positivo die confido che i successivi grado di giudizio possano dargli ...... " È sconcertante e preoccupante il fatto che il Tg1 delle 13.30 abbia censurato dai titoli di apertura la vicenda dell'ex sindaco di Riace, Mimmoa 13 anni per favoreggiamento ...La senatrice si dice “certa che questa sentenza incredibile verrà ribaltata ma oggi è importante soprattutto far sentire a Mimmo Lucano tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. “La abnorme c ...Nessuno spazio nel sommario di testa per la condanna di Mimmo Lucano nel principale telegiornale della tv di Stato. La Lega denuncia favoritismi ...