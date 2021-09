Joseph, lo studente che ha fatto multare la Bocconi per violazione della privacy: «Senza dati, niente esami» – L’intervista (Di giovedì 30 settembre 2021) Respondus Monitor, o come cita il suo sito una supervisione completamente automatizzata per gli esami online. Una supervisione forse troppo automatizzata. Quando le lezioni in preSenza non erano più compatibili con l’evoluzione della pandemia da Coronavirus, molte università hanno scelto di rivolgersi a software company per prodotti che consentissero di continuare con la didattica. Per gli esami online l’Università Bocconi di Milano aveva deciso di puntare su Respondus Monitor, un programma sviluppato dalla società Respondus. Sede a Redmond, nello Stato di Washington. Respondus serve per verificare che gli studenti non copino o non lascino la loro postazione durante gli esami. Tutti i loro movimenti vengono filmati attraverso la fotocamera dei loro pc. Non solo. Vengono anche ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Respondus Monitor, o come cita il suo sito una supervisione completamente automatizzata per glionline. Una supervisione forse troppo automatizzata. Quando le lezioni in prenon erano più compatibili con l’evoluzionepandemia da Coronavirus, molte università hanno scelto di rivolgersi a software company per prodotti che consentissero di continuare con la didattica. Per glionline l’Universitàdi Milano aveva deciso di puntare su Respondus Monitor, un programma sviluppato dalla società Respondus. Sede a Redmond, nello Stato di Washington. Respondus serve per verificare che gli studenti non copino o non lascino la loro postazione durante gli. Tutti i loro movimenti vengono filmati attraverso la fotocamera dei loro pc. Non solo. Vengono anche ...

