In Grey’s Anatomy 18 un “universo alternativo post-Covid”: tutto sulla nuova stagione al via il 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Grey’s Anatomy 18 sceglie di lasciarsi alle spalle il Covid-19 dopo una stagione tutta incentrata sulla pandemia. Lo farà tenendo il tema solo sullo sfondo, come se l’emergenza fosse ormai alle spalle: in sostanza, con l’inizio della campagna vaccinale nel finale della stagione 17, è iniziata l’uscita dal tunnel, che si realizzerà chiaramente già nella première della stagione 18, al via il 30 settembre su ABC negli Stati Uniti. Grey’s Anatomy 18: l’ambientazione post-Covid A confermare che Grey’s Anatomy 18 sarà ambientata in un “universo alternativo post-Covid“ è Richard Flood, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)18 sceglie di lasciarsi alle spalle il-19 dopo unatutta incentratapandemia. Lo farà tenendo il tema solo sullo sfondo, come se l’emergenza fosse ormai alle spalle: in sostanza, con l’inizio della campagna vaccinale nel finale della17, è iniziata l’uscita dal tunnel, che si realizzerà chiaramente già nella première della18, al via il 30su ABC negli Stati Uniti.18: l’ambientazioneA confermare che18 sarà ambientata in un ““ è Richard Flood, ...

__korinne__ : RT @exsweetcreature: persone che vivono nel medioevo e non hanno mai visto grey’s anatomy, rimediate ora. - Valeria36316717 : quando ti da della pazza ma non sa che ti sei vista 17 stagioni di grey's anatomy @Sashalarryisluv - nandarocker_ : @bilinskiofc E eu q gosto de twd e Grey's anatomy ?????? - feysandwilson : Pensa di essere così cogliona e piena di se’ da insultare Denzel Washington mentre tu non hai nemmeno un lavoro al… - thepalecountess : @OcaHokuto @MicolWan Io a Grey's Anatomy sono anche affezionata ma col rewatch di ER sto proprio notando quando abb… -