«Ho la psoriasi, non posso vaccinarmi»: tutte le scuse dei siciliani No vax per avere l’esenzione (Di giovedì 30 settembre 2021) A ridosso dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, in Sicilia è scattata la corsa al certificato medico per farsi esonerare dalla vaccinazione anti Covid. Mancano solo due settimane, e in 20mila hanno già richiesto l’esenzione ai medici di famiglia per i motivi più disparati. Da chi accusa di soffrire di psoriasi, a chi non vuole vaccinarsi perché – dice – soffre di insufficienza renale, chi denuncia problemi alla tiroide per sottrarsi alla puntura. Dopo le denunce dei camici bianchi sulle pressioni dei No Vax, nelle Asp è partita la caccia per stanare i “furbetti dell’esenzione”, come racconta l’edizione palermitana di Repubblica. Ma la Regione non ha idea di quanti certificati siano stati rilasciati finora, visto che non esiste un database che accorpi in un’unica cartella tutte le ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) A ridosso dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, in Sicilia è scattata la corsa al certificato medico per farsi esonerare dalla vaccinazione anti Covid. Mancano solo due settimane, e in 20mila hanno già richiestoai medici di famiglia per i motivi più disparati. Da chi accusa di soffrire di, a chi non vuole vaccinarsi perché – dice – soffre di insufficienza renale, chi denuncia problemi alla tiroide per sottrarsi alla puntura. Dopo le denunce dei camici bianchi sulle pressioni dei No Vax, nelle Asp è partita la caccia per stanare i “furbetti del”, come racconta l’edizione palermitana di Repubblica. Ma la Regione non ha idea di quanti certificati siano stati rilasciati finora, visto che non esiste un database che accorpi in un’unica cartellale ...

Advertising

disagigi : Quei mercoledì che iniziano un po' così - medicazione alle mani per via della psoriasi - aerosol per la prima influ… - condaghe : @PenelopeVr46 @ladyonorato Io si e lei ha capito quello che ha scritto? Le tasse si pagano per i servizi del SSN, f… - roramorry : sto guardando keepin up with the kardashian e kim scopre di avere la psoriasi dicendo che ora la sua vita è rovinat… - StefaniaCarolaF : @GIORGIOMALAVOL1 @Bea91244242 Infatti. Si è vaccinato tre settimane fa e due giorni dopo gli è uscita una specie di… - Dansai75 : RT @ElisirTv: La forfora non è sempre indice di perdita di capelli, anzi spesso è il sintomo legato ad una infiammazione del cuoio capellut… -