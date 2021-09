Guerra a Cellino | Albano e Romina non si parlano più “Lite furiosa alla nascita della nipotina Lui l’ha insultata così”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il rapporto traCarrisi ePower è di nuovo ai ferri corti.confermano le ultime interviste rilasciate dal cantante diSan Marco. Dopo il ritornobella americana in Italia, il pubblico affezionatostorica coppia di felicità era entusiasta. Questo li ha portati a calcare nuovamente i palchi insieme, complici più che mai. Lei, evidentemente ancora innamorata del suo ex marito, lui ormai impegnato nella relazione con Loredana Lecciso. Nonostante questo, l’uomo ha fatto di tutto per tenere entrambe le donne nella sua vita, anche se con ruoli differenti.Carrisi ha affermato più di una volta di essere legato aPower da un fortissimo affetto, un legame profondo che mai si potrà spezzare. Ma, a suo dire, ...

È iniziata una veraper le due donne, che si contendono il padre dei loro figli. Non solo, tutti e tre vivono nella stessa tenuta aSan Marco, in Puglia, situazione che non può non ...