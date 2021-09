God of War: Ragnarok non arriverà nel 2021 perché il doppiatore di Kratos ha subito un intervento chirurgico (Di giovedì 30 settembre 2021) Christopher Judge, la voce dietro Kratos in God of War del 2018 e nel prossimo sequel, ha affermato che il suo intervento chirurgico è stato il motivo per cui God of War: Ragnarok è stato rinviato dalla sua finestra di lancio originale nel 2021. Judge ha condiviso questa storia su Twitter dopo che God of War è stato incoronato il miglior videogioco di IGN di tutti i tempi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Christopher Judge, la voce dietroin God of War del 2018 e nel prossimo sequel, ha affermato che il suoè stato il motivo per cui God of War:è stato rinviato dalla sua finestra di lancio originale nel. Judge ha condiviso questa storia su Twitter dopo che God of War è stato incoronato il miglior videogioco di IGN di tutti i tempi. Leggi altro...

Advertising

kisaraslegacy : RT @supercanaries_: Quanto mi fa rabbia leggere queste parole e pensare ai videogiocatori che si sono lamentati dello slittamento di God o… - Eurogamer_it : Ecco perché #GodofWarRagnarok non arriverà quest'anno. - supercanaries_ : Quanto mi fa rabbia leggere queste parole e pensare ai videogiocatori che si sono lamentati dello slittamento di G… - Multiplayerit : God of War: Ragnarok, il rinvio dovuto alle condizioni del doppiatore di Kratos - GamingToday4 : God of War: Ragnarok, il rinvio dovuto alle condizioni del doppiatore di Kratos -