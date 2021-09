Giuntoli | “Riscattare Anguissa a gennaio? Non ha senso Abbiamo il diritto a giugno”

Advertising

napolista : #Giuntoli: «#Insigne? Stiamo parlando con l’agente, il clima è disteso, siamo fiduciosi» A Sky: «Riscattare… - NdoV97 : Quello che è riuscito a dare Spalletti nell'immediato a questa squadra è un qualcosa di fenomenale. Abbiamo stravin… - titty_napoli : @RaffaeleDeSa @ADeLaurentiis @giuntoli si ma riscattare mo...no domani ..è troppo tardi -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Riscattare

A Sky: "Anguissa? Non serve, abbiamo il riscatto fissato a giugno, nessuno ce lo può togliere ora. FabrizioAi microfoni di Sky, nel prepartita di Napoli - Spartak Mosca, il ...Cristiano, ds azzurro, lo ha prelevato dal club inglese con una formula particolarmente ... In queste ore circola una notizia, secondo la quale ,De Laurentiis sarebbe pronto a...Protagonista del pomeriggio europeo, il Napoli di Luciano Spalletti non smette mai di pensare al mercato. «Il turnover è stato fatto per dare un po' di recupero a giocatori ...Napoli: ADL chiede lo sconto per Anguissa. Il Napoli spera nel riscatto di André Zambo Anguissa. Il 25enne calciatore del Camerun ha incantato tutti in azzurro tanto da spingere ...