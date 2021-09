GF Vip | Raffaella Fico e il fidanzato Piero nel caos | l’ex di lui tuona | “È innamorato di me | a ferragosto mi voleva con lui”

(Di giovedì 30 settembre 2021) In queste oreè finita al centro dei gossip in quanto la ex del suoha rilasciato delle dichiarazioni alquanto inaspettate al settimanale Chi. Valentina, la ragazza in questione, ha fatto notare delle incongruenze inerenti il rapporto che c’è tra la concorrente del GF Vip e l’imprenditore. Nello speci, ha fatto L'articolo proviene da KontroKultura.

La frase di Soleil non è passata inosservata aFico che, in cucina con Jessica Selassié ne alcuni, ha dichiarato: "Per me è grave. Non puoi dire scimmietta, è un'offesa razzista una ...L'atmosfera all'interno della casa del GFsi scalda, e pure parecchio. In queste ultime ore si sono svolti fra gli inquilini alcuni ... C'è infatti chi sostiene Samy e Ainett, comeFico e ...Clarissa e Ainett hanno esposto il proprio disappunto nei confronti di un eventuala salvataggio di Sonia Bruganelli a favore di Soleil ...All'interno della casa più spiata d'Italia la situazione è in queste ore particolarmente tesa, ecco cosa sta accadendo ...