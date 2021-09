Fumo: da Gb strategia per riduzione danno, esperta ‘uso compassionevole e-cig’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella lotta alla dipendenza dalle sigarette c’è un modello di politiche di intervento e prevenzione che ha tracciato una strada in Europa ottenendo anche risultati importanti nel ridurre, negli anni, i consumi a livello nazionale (soprattutto tra i giovani): è il modello applicato nel Regno Unito. Ad illustrarlo al ‘4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy’, evento online promosso da Scohre, International Association on Smoking Control & Harm Reduction, è stata Caitlin Notley, esperta di politiche di riduzione del danno e ricercatrice dell’University of East Anglia (Uea). “L’approccio inglese alla riduzione del danno si basa anche sull’uso compassionevole dei dispositivi elettronici, alternativi alla sigaretta tradizionale, ed è – ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella lotta alla dipendenza dalle sigarette c’è un modello di politiche di intervento e prevenzione che ha tracciato una strada in Europa ottenendo anche risultati importanti nel ridurre, negli anni, i consumi a livello nazionale (soprattutto tra i giovani): è il modello applicato nel Regno Unito. Ad illustrarlo al ‘4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy’, evento online promosso da Scohre, International Association on Smoking Control & Harm Reduction, è stata Caitlin Notley,di politiche didele ricercatrice dell’University of East Anglia (Uea). “L’approccio inglese alladelsi basa anche sull’usodei dispositivi elettronici, alternativi alla sigaretta tradizionale, ed è – ha ...

